Coronavirus, Ue lancia nuovo schema temporaneo aiuti Stato

di fct

Milano, 17 mar. (LaPresse) - La Commissione europea, nell'ambito dell'emergenza coronavirus, ritiene che "le norme Ue in materia di aiuti di Stato" rappresentino "una cassetta degli attrezzi per consentire agli Stati membri di agire rapidamente ed efficacemente" contro le conseguenze economiche del virus. Per questo "il nuovo quadro temporaneo" per gli aiuti di Stato attivato dalla Commissione Ue "consentirà agli Stati membri di istituire regimi di sovvenzioni dirette (o agevolazioni fisali) fino a 500mila euro alle società, fornire garanzie statali agevolate sui prestiti bancari, abilitare prestiti pubblici e preivati con tassi di interesse agevolati". E' quanto prevede il nuovo quadro temporaneo dell'Ue di aiuti di Stato a sostegno dell'economia, come spiega una nota di Bruxelles.

