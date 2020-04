Coronavirus, Tridico: Risorse per tutti, non c'è bisogno di accalcarsi

Roma, 1 apr. (LaPresse) - "Siamo come un ospedale che mette in fila le persone, ma online. Le risorse ci sono per tutti, non c'è bisogno di accalcarsi". Lo dice il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, al 'Tg1', sui problemi riscontrati oggi sul sito dell'ente. "Abbiamo ricevuto finora 330mila, da stamattina sono invece 400mila - aggiunge -. Siamo ancora vittime di attacchi di hacker, attacchi di sciacalli".

