Coronavirus, sindacati: Ottimo risultato, via attività non essenziali

di abf

Roma, 25 mar. (LaPresse) - "Cgil, Cisl e Uil hanno concluso questa mattina uno stringente confronto con il Governo. E' stato fatto un grande lavoro comune, ottenendo un ottimo risultato nella direzione di tutelare la salute di tutti i lavoratori e di tutti i cittadini". Così in una nota i sindacati. "Abbiamo rivisitato l'elenco delle attività produttive indispensabili, in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. E' stato tolto dall'elenco tutto ciò che non era essenziale, visto il momento difficile che stiamo vivendo", ha aggiunto.

