Coronavirus, sindacati: Con governo confronto costruttivo

di abf

Roma, 24 mar. (LaPresse) - E' in pausa, per consentire lo svolgimento del Cdm atteso alle 14, la videoconferenza tra i ministri dello Sviluppo economico e dell'Economia, Stefano Patuanelli e Roberto Gualtieri e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Il confronto, secondo fonti sindacali, si sta svolgendo in un "clima costruttivo": alla ripresa della riunione si farà qualche richiesta "più specifica".

