Coronavirus, sindacati: Aperta cassa integrazione in Whirlpool

di abf

Roma, 19 mar. (LaPresse) - "È stato concordata oggi con Whirlpool l'apertura della cassa integrazione speciale per Covid-19. Benché le attività produttive proseguano con l'adozione delle misure imposte dal Protocollo fra governo e parti sociali, la cassa verrà aperta in tutto il gruppo poiché la situazione di emergenza potrà rendere necessarie chiusure parziali o totali in qualsiasi fabbrica o ufficio". E' quanto scrivono in una nota Fiom, Fim e Uilm.

"È sempre più chiaro che il dramma sanitario sta innescando anche paurose ricadute economiche. Infine, come sindacato rinnoviamo l'appello alle Istituzioni affinché sostengano lavoratori e imprese nello sforzo di coniugare sicurezza e lavoro, uno sforzo a ben vedere virale per continuare a portare avanti il nostro Paese in questo frangente così difficile", si aggiunge.

