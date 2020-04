Coronavirus, scienziati tedeschi chiede graduale ripresa attività

Milano, 3 apr. (LaPresse) - Un gruppo interdisciplinare di rinomati scienziati chiede che le attuali restrizioni sociali e economiche in risposta al coronavirus vengano gradualmente allentate, garantendo al contempo assistenza medica a tutta la popolazione tedesca. Nel loro position paper, i ricercatori guidati dal presidente Ifo Clemens Fuest e da Martin Lohse, presidente della Society of German Natural Scientists and Physicians (Gdnä), chiedono un graduale allentamento delle attuali restrizioni in modo differenziato e con un continuo monitoraggio dei rischi. "Le attuali restrizioni hanno senso e stanno iniziando ad avere un impatto", afferma Martin Lohse. "Dobbiamo aspettarci - prosegue - che la pandemia ci terrà impegnati per molti mesi a venire e, alla fine, solo il nostro sistema immunitario sarà in grado di proteggerci. Pertanto, abbiamo bisogno di una strategia flessibile che si differenzi per il rischio: un arresto generale non è una soluzione a lungo termine". Per Fuest "la salute pubblica e un'economia stabile non si escludono a vicenda".

