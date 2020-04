Coronavirus, Schnabel: Bce pronta ad adeguare tutti gli strumenti

di fct

Milano, 16 apr. (LaPresse) - Il Consiglio direttivo della Bce "continuerà a monitorare attentamente le implicazioni della pandemia" di coronavirus "sull'economia ed è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, a seconda dei casi, per garantire che l'inflazione si muova in modo sostenuto verso il suo obiettivo e per evitare una frammentazione che potrebbe ostacolare la trasmissione regolare della politica monetaria". Lo ha detto il membro del comitato esecutivo della Bce Isabel Schnabel in un webinar organizzato dal Centro politico Safe sul coronavirus.

