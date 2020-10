Coronavirus, Sangalli: Incontro con Conte è primo passo ma non basta

di fct

Milano, 27 ott. (LaPresse) - “Nel corso dell'incontro di questa mattina con il Presidente Conte, abbiamo ribadito che bisogna contrastare con determinazione l'epidemia, ma anche che occorre individuare misure economicamente e socialmente sostenibili. Va dunque fatto tutto il necessario per assicurare questo equilibrio e la risposta non può semplicemente essere 'più chiusure'. Occorre, allora, che il confronto continui e che continui anche su chiusure ed orari di attività”. così il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, dopo l'incontro con il Premier Conte.

“Abbiamo registrato - continua Sangalli - lo sforzo del Governo nell'affrontare il tema centrale degli indennizzi a fondo perduto per i pubblici esercizi. Anche per quanto riguarda tempistiche precise e iter semplificati e certi per ottenere i ristori. Nel complesso un primo passo nella giusta direzione ma ancora non sufficiente”.

“Le imprese – conclude il presidente di Confcommercio - vanno infatti adeguatamente e tempestivamente indennizzate dei danni subiti, perché le nuove restrizioni alle attività causeranno un'ulteriore caduta dei consumi nell'ordine dei 17 miliardi di euro. E adeguatezza e tempestività – che devono riguardare tutti i settori delle imprese colpiti dall'emergenza Covid - sono fattori determinanti per la stessa tenuta economica e sociale del Paese".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata