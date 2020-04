Coronavirus, Ryanair: Posti vuoti idea idiota, così non torniamo a volare

di abf

Roma, 23 apr. (LaPresse) - Con l'obbligo di tenere i posti vuoti nella fila centrale degli aerei "non riprenderemo a volare affatto". Così al Financial Times il proprietario di Ryanair Michael O'Leary. "Non possiamo guadagnare denaro con una riduzione del 66% di carico - si aggiunge - E' una specie di idea idiota che non darà alcun risultato". O'Leary ha spiegato di puntare a ritornare ai livelli di traffico più normali nell'estate del 2021, "trainati dal crollo delle compagnie aeree rivali".

