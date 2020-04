Coronavirus, Roche sviluppa test sierologico

di mrc

Torino, 17 apr. (LaPresse) - Roche ha annunciato lo sviluppo e l'imminente lancio del test sierologico contro il Covid-19 per rilevare gli anticorpi nelle persone che sono state esposte al contagio. "Il test anticorpale - si legge in una nota della casa farmaceutica - è centrale per aiutare a identificare le persone che sono state infettate dal virus, in particolare quelle che potrebbero essere state contagiate ma non hanno mostrato sintomi. Inoltre, il test può supportare lo screening prioritario di gruppi ad alto rischio, come operatori sanitari, approvvigionamento alimentare lavoratori che potrebbero aver già sviluppato un certo livello di immunità e che possono continuare e/o tornare al lavoro".

