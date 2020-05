Coronavirus, Profumo: Rinuncio a bonus 2019 che devolvo a iniziativa solidale

di fct

Milano, 19 mag. (LaPresse) - Il coronavirus "ha colpito il Paese e molte famiglie, creando anche situazioni di fragilità sul piano economico. Per questo oggi ho deciso di rinunciare al mio bonus del 2019 per devolverlo in un'iniziativa solidale, aperta anche al contributo di tutti i colleghi di Leonardo". E' quanto scrive l'amministratore delegato di Loeonardo, Alessandro Profumo, su Twitter.

