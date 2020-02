Coronavirus, Patuanelli convoca domani imprese per misure sostegno

di lal

Milano, 24 feb. (LaPresse) - Il ministro allo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha convocato per domani, alle ore 16 presso il Mise, i rappresentanti di Confindustria, Rete Imprese, Alleanza Cooperative Italiane e Confapi per "un confronto sulle misure da adottare per fronteggiare le conseguenze derivanti dal Coronavirus sul sistema produttivo del Paese". Lo si legge in un comunicato del Mise.

