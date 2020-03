Coronavirus, nuova mossa della Fed: Operazione repo da 500 mld

di fct

Milano, 12 mar. (LaPresse) - La Fed di New York - braccio operativo della Federal Reserve statunitense - offrirà 500 miliardi di dollari in un'operazione repo che si concluderà domani, 13 marzo 2020. Lo annuncia la Fed newyorkese in una nota. La Fed continuerà a offrire almeno 175 miliardi di dollari nel corso delle operazioni di pronti conto termine giornaliere giornaliere e almeno 45 miliardi in quelle bisettimanali. "Questi cambiamenti sono effettuati per far fronte alle perturbazioni del tutto insoliti nei mercati associate allo scoppio del coronavirus", spiega la Fed di New York.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata