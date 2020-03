Coronavirus, Msc: Stop a crociere fino a 29 maggio

di fct

Milano, 30 mar. (LaPresse) - "Alla luce delle circostanze straordinarie che il mondo sta affrontando in relazione all'emergenza sanitaria globale causata dal Covid-19, Msc Crociere ha deciso di prolungare ulteriormente lo stop delle crociere a bordo della propria flotta fino al 29 maggio". Lo riferisce Msc in una nota. "La compagnia - prosegue Msc - aveva precedentemente annunciato l'interruzione temporanea di tutte le proprie crociere a livello globale fino al 30 aprile. Poiché i governi di tutto il mondo hanno ulteriormente rafforzato le misure di sicurezza e di salute pubblica a terra per proteggere i cittadini e contenere la diffusione del virus, Msc Crociere ha deciso di estendere ulteriormente questa straordinaria misura implementando i propri sforzi".

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata