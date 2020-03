Coronavirus, Mnuchin: Vinceremo guerra e economia Usa rimbalzerà

di fct

Milano, 27 mar. (LaPresse) - "Prima approveremo questo pacchetto di misure prima potremo vincere questa guerra". Lo ha detto il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, in un'intervista a Fox Business a proposito del maxi-piano di sostegno economico da 2.200 miliardi di dollari in attesa in attesa del voto di oggi del Congresso. "L'economia americana rimbalzerà molto velocemente" una volta sconfitta l'emergenza, ha aggiunto Mnuchin.

