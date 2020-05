Coronavirus, Mediaset: Impatto attenuato ma situazione molto critica

di lrs

Milano, 13 mag. (LaPresse) - "L'andamento" del gruppo Mediaset "nei primi tre mesi dell'anno, dopo un primo bimestre caratterizzato da un andamento positivo, riflette il forte rallentamento del mercato pubblicitario iniziato nel mese di marzo sia in Italia che in Spagna a seguito del sostanziale blocco di gran parte delle attività economiche per l'emergenza sanitaria in atto. L'impatto sui margini economici e sulla generazione di cassa risulta comunque attenuato dalle tempestive azioni di contenimento dei costi attivate. Ovviamente la situazione è tuttora molto critica e non consente visibilità sugli andamenti futuri". Lo si legge in una nota, dopo che il Consiglio di amministrazione di Mediaset, riunitosi sotto la presidenza di Fedele Confalonieri, ha approvato le informazioni periodiche finanziarie aggiuntive relative al primo trimestre 2020.

