Coronavirus, Manley: Priorità salute e sicurezza famiglia Fca

di fct

Milano, 13 mar. (LaPresse) - "Le mie priorità in questo momento sono la salute e la sicurezza della famiglia Fca e stiamo intraprendendo azioni specifiche per proteggere tutti i nostri dipendenti, sia in stabilimento che in ufficio". Così l'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, in una lettera inviata ai dipendenti del gruppo. "In secondo luogo - prosegue -, stiamo gestendo l'azienda per garantire la continuità operativa, concentrandoci in particolare sulle linee di produzione e sulla pianificazione dei prodotti".

