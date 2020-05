Coronavirus, Luxottica: 'Badge' per tracciare contatti e tamponi gratis

di ect

Milano, 21 mag. (LaPresse) - Luxottica offrirà gratuitamente a tutta la popolazione aziendale tra uffici, stabilimenti e negozi l'opportunità di sottoporsi, in una prima fase su base volontaria, a un tampone per la diagnosi di positività al virus SARS-CoV-2. E' quanto si apprende in una nota dell'azienda. Luxottica lancerà infine nei prossimi giorni nello stabilimento principale di Agordo (Belluno) una nuova sperimentazione che prevede l'adozione di un 'badge di prossimità' per aiutare i dipendenti a osservare il distanziamento sociale e per gestire in forma anonima eventuali contatti a rischio.

