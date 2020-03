Coronavirus, Lufthansa propone sospensione pagamenti dividendi 2019

di abf

Roma, 13 mar. (LaPresse) - Durante il board odierno, il consiglio di amministrazione di Lufthansa ha deciso di proporre all'assemblea generale annuale di sospendere il pagamento dei dividendi per l'esercizio 2019. E' quanto si legge in una nota apparsa sul sito del vettore.

La diffusione del coronavirus, spiega la compagnia tedesca, "sta avendo un forte impatto sulla domanda globale di trasporto aereo. Ciò include le restrizioni di viaggio per i passeggeri provenienti dall'Unione Europea imposte ieri dalle autorità statunitensi. Nel corso dell'ultima settimana, le nuove prenotazioni presso le compagnie aeree del Gruppo sono state inferiori del 50% circa rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso". Inoltre, le compagnie aeree stanno registrando un aumento significativo del numero di cancellazioni di voli. Nelle prossime settimane, il programma di volo potrebbe essere ulteriormente ridotto fino al 70 percento rispetto al piano originale. Il gruppo Lufthansa riferirà in dettaglio sullo sviluppo del business del 2019 e sulle prospettive per il 2020 il 19 marzo.

