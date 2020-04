Coronavirus, Lufthansa interrompe operazioni volo Germanwings

di fct

Milano, 7 apr. (LaPresse) - Lufthansa interrompe le operazioni di volo di Germanwings. Secondo quanto riferisce la compagnia aerea in una nota "il cda di Lufthansa non prevede che l'industria dell'aviazione tornerà rapidamente ai livelli pre-crisi coronavirus". Secondo i calcoli del vettore "ci vorranno mesi prima che le restrizioni sui viaggi globali vengano completamente revocate e anni prima che la domanda mondiale di viaggi aerei ritorni ai livelli pre-crisi". Sulla base di questa valutazione, "oggi il comitato esecutivo ha deciso di adottare misure estese per ridurre la capacità delle operazioni di volo e dell'amministrazione a lungo termine".

