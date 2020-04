Liquidità: al via i prestiti fino a 25 mila euro garantiti dallo Stato

Da stamattina le banche sono abilitate a ricevere le domande di imprenditori, professionisti e persone fisiche per prestiti fino a 25 mila euro, coperti al 100% gratuitamente dal Fondo Centrale di Garanzia. Da venerdì è stata predisposto la modulistica necessaria. "Per i prestiti oggi dovrebbe essere tutto regolare, ma il sistema bancario non è un orologio, quindi c'è chi è più efficiente e chi meno. La cosa più importante è non andare in filiale: si può fare tutto in via telematica". Ha precistao stamattina a Radio Capital il presidente Abi Antonio Patuelli. "Dal completamento della pratica si potrà ottenere la liquidità richiesta in 24 ore, se non scoppiano i computer". Più complicato invece per i prestiti alle grandi imprese e quindi per gli stanziamenti più importanti, per i quali servono le procedure di Sace, che non sono pronte. Ci vorrà ancora tempo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata