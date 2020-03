Coronavirus, Landini: "Governo stanzierà anche di più di 3,6 miliardi"

(LaPresse) "In questa fase non deve esserci nessun licenziamento, in questa fase nessuna impresa deve licenziare". Cosi il leader CGIL Maurizio Landini, parlando con i cronisti davanti a Palazzo Chigi. "Il governo si é impegnato ad estendere gli ammortizzatori sociali a tutti. Abbiamo chiesto che si allarghi il periodo della cig ordinaria", ha aggiunto dopo l'incontro coi rappresentanti dell'esecutivo sulle misure legate all'emergenza coronavirus. Per Landini il governo sarebbe pronto a stanziare anche più dei 3,6 miliardi di cui si è parlato, da definire invece le misure per i genitori alle prese con i figli a casa da scuola.