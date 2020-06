Coronavirus, Lagarde: Rischio default diffusi tra imprese e famiglie

di fct

Milano, 8 giu. (LaPresse) - "Questa volta lo shock non proviene dal sistema finanziario; è un'emergenza sanitaria devastante che minaccia la vita delle persone, le imprese in cui lavorano, l'economia nel suo insieme e quindi anche il sistema finanziario". Lo ha detto Christine Lagarde, in qualità di presidente del Comitato europeo per il rischio sistemico (Cers), in audizione al Parlamento europeo, sottolineando che "questo grave shock economico potrebbe innescare diffusi default nell'economia reale, in particolare tra le imprese e le famiglie che erano già indebitate".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata