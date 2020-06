Coronavirus, Lagarde: Rischio crisi finanziaria diminuito sostanzialmente

di fct

Milano, 8 giu. (LaPresse) - "Le misure di politica monetaria adottate dalla Bce a marzo sono state fondamentali per eliminare il rischio di coda legato alla pandemia di Covid-19 e il conseguente rischio che il calo dell'attività economica si trasformi in una crisi finanziaria. Da marzo, tale rischio è diminuito sostanzialmente". Così la numero uno della Bce, Christine Lagarde, in audizione al Parlamento europeo.

