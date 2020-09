Coronavirus, Lagarde: Ripresa incompleta e asimmetrica, molta incertezza

di fct

Milano, 11 set. (LaPresse) - "La ripresa economica dell'eurozona è incompleta e asimmetrica" e soprattutto "circondata da molta incertezza, sugli sviluppi del mercato del lavoro, sui problemi di liquidità delle aziende, sull'impatto della seconda ondatta di contagi". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, in conferenza stampa a Berlino al termine dell'Eurogruppo. I sostegni economici messi in campo dall'Europa "dovranno rimanere fino a quando la crisi di Covid-19 non sarà finita", ha aggiunto Lagarde.

