Coronavirus, Lagarde: Qe pandemico è lo strumento più adeguato

di fct

Milano, 8 giu. (LaPresse) - Il pandemic emergency purchase programme (Pepp) della Bce è "lo strumento più adeguato nel nostro arsenale per intensificare l'impulso di politica monetaria". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in audizione al Parlamento europeo, riferendosi al Qe pandemico di Francoforte. "Le misure che abbiamo adottato in risposta alla crisi Covid-19 - ha aggiunto Lagarde - sottolineano la costante determinazione e la prontezza del Consiglio direttivo di adeguare tutti i propri strumenti, se necessario, per garantire che l'inflazione si muova verso il suo obiettivo in modo sostenuto".

