Coronavirus, Lagarde: Necessarie misure fiscali ambiziose e coordinate

di fct

Milano, 12 mar. (LaPresse) - "I governi e tutte le istituzioni politiche sono concordi nel portare avanti misure pubbliche per contenere la diffusione del coronavirus e mitigare il suo impatto economico. In particolare è necessaria una politica fiscale ambiziosa e coordinata per supportare le imprese e i lavoratori a rischio". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine lagarde, in conferenza stampa per presentare le misure dell'Eurotower per supportare l'emergenza coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata