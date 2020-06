Coronavirus, Lagarde: Misure Bce temporanee, mirate e proporzionate

di fct

Milano, 8 giu. (LaPresse) - "Le nostre misure" per superare la crisi legata al coronavirus "sono temporanee, mirate e proporzionate". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in audizione al Parlamento europeo, sottolineando che "la loro natura temporanea si riflette, ad esempio, nell'orizzonte netto degli acquisti del Pepp", il quantitative easing pandemico della Bce "che dovrebbe durare almeno fino alla fine di giugno 2021, e in ogni caso fino a quando il Consiglio direttivo non giudicherà che la fase di crisi del coronavirus è terminata". Le misure della Bce "sono mirate allo shock e alla contingenza specifici a portata di mano, volti a riparare le difficoltà economiche causate dalla pandemia. E sono proporzionati ai gravi rischi che stiamo affrontando per il nostro mandato", ha sottolineato Lagarde.

