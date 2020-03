Coronavirus, Lagarde: Italia beneficerà pienamente di tutte misure

di fct

Milano, 12 mar. (LaPresse) - "L'Italia, le sue banche, le sue famiglie e le sue imprese beneficeranno pienamente di tutte le misure" messe in campo dalla Bce per affrontare l'emergenza coronavirus. Lo ha dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa a Francoforte.

