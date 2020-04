Coronavirus, Lagarde: Governi superino distanze, solidarietà fondamentale

di mad

Milano, 8 apr. (LaPresse) - "Se non tutti i Paesi saranno curati, gli altri soffriranno. La solidarietà è in realtà interesse di ogni Paese. È fondamentale che la risposta fiscale a questa crisi sia intrapresa con forza sufficiente in tutte le parti dell'area dell'euro". Lo sostiene la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde, in un editoriale pubblicato sui quotidiani in tutta Europa e riportato dall'agenzia Bloomberg sul suo sito. Lagarde rinnova la sua richiesta di una forte risposta fiscale all'impatto economico del coronavirus, sollecitando i governi a superare le distanze. "I governi devono sostenersi a vicenda", sottolinea, "la nostra risposta sarà più potente se tutte le politiche si rafforzeranno a vicenda".

