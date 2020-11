Coronavirus, Lagarde (Bce): Trasformazioni economia non lascino cicatrici

di fct

Milano, 16 nov. (LaPresse) - "Quando guardiamo all'economia oggi chiaramente speriamo di vedere una crisi che non lasci cicatrici, ma sappiamo che i cambiamenti economici dureranno molto tempo". E' quanto ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde, al 'Pioneers of change summit' organizzato dal World Economic Forum. "Se agiamo bene a livello di politiche - ha aggiunto - proteggeremo gli aggregati economici ma non potremo proteggere l'economia dall'essere trasformata. E quello su cui dobbiamo facalizzarci è sul fatto che queste trasformazioni puntino al meglio".

