Coronavirus, Lagarde (Bce): Ripresa sarà irregolare e legata a vaccino

di fct

Milano, 11 nov. (LaPresse) - "La ripresa economica dall'emergenza pandemica potrebbe essere irregolare. Stiamo assistendo a una forte rinascita del virus e questo ha introdotto una nuova dinamica. Anche se le ultime notizie su un vaccino sembrano incoraggianti, potremmo ancora dover affrontare cicli ricorrenti di accelerazione della diffusione virale e restringimento delle restrizioni fino al raggiungimento di un'immunità diffusa". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, intervenendo al Forum on Central Banking 2020 organizzato dalla Bce. "Quindi - ha aggiunto - il recupero potrebbe non essere lineare, ma piuttosto instabile, 'start and stop' e dipendente dal ritmo di lancio del vaccino. Nel frattempo, la produzione nel settore dei servizi potrebbe avere difficoltà a riprendersi completamente".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata