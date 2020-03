Coronavirus, l'Unione Europea sospende il Patto di Stabilità

La Commissione europea ha attivato la clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità. Una misura "mai presa prima". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un video messaggio. "I governi nazionali potranno pompare nell'economia liquidità denaro fin quando ne hanno bisogno. Stiamo rilassando le regole di bilancio per fare questo", ha chiarito von der Leyen. "Il coronavirus ha avuto un impatto drammatico sulla nostra economia. È stata colpita la maggior parte dei settori", ha ricordato la presidente della Commissione aggiungendo che "il blocco della nostra vita pubblica è necessario per contenere il virus, ma rallenta pesantemente la nostra economia".

We promised we'll do everything to support Europeans & companies through the crisis. We deliver. Yesterday we put in place the most flexible ever #StateAid rules to help people+companies. Today we trigger the clause to relax budget rules, enabling govs to pumpinto the economy pic.twitter.com/a7IuuOSQWz — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 20, 2020

Von der Leyen ha poi sottolineato che la commissione ha accolto "positivamente" l'azione della Bce a supporto dell'economia dell'eurozona, che "si aggiunge alla potenza di fuoco di cui abbiamo bisogno in Europa per sostenere l'economia".

"Stiamo compiendo un ulteriore passo, senza precedenti. L'attivazione della cosiddetta 'escape clause' del Patto di Stabilità apre la strada a una risposta forte e coordinata all'immensa sfida economica che dobbiamo affrontare tutti insieme. Sono fiducioso che il Consiglio darà il suo rapido accordo a questa proposta", ha invece dichiarato il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni in una nota nella quale ha sottolineato che "questi non sono tempi normali e non possiamo comportarci come se niente stesse succedendo. Il coronavirus sta causando dolore in tutta Europa e il conto per le nostre economie sarà estremamente salato. Abbiamo già detto chiaramente che i Paesi possono spendere quello che serve per affrontare questa emergenza".

