Coronavirus, Italgas: No impatti significativi su risultati 2020

di fct

Milano, 27 lug. (LaPresse) - "Con riferimento agli impatti, anche potenziali, sui ricavi, costi, investimenti e flussi di cassa attesi derivanti dalle limitazioni imposte dall'emergenza Coronavirus, la società, ad oggi, non rileva evidenze tali da prevedere significativi effetti negativi sui risultati 2020". E' quanto rileva Italgas nella nota che presenta i risultati del primo semestre. "Tuttavia - prosegue -, ad oggi, la società non è in grado di stimare eventuali effetti negativi materiali sulle prospettive economico, finanziarie e patrimoniali degli anni successivi qualora la situazione di emergenza sanitaria dovesse ripresentarsi in forme critiche e prolungarsi significativamente. Pertanto, in tale contesto, Italgas continuerà a perseguire i propri obiettivi strategici, con focus sulla trasformazione digitale con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio, razionalizzando i processi ed i costi operativi, mantenendo una costante attenzione alle opportunità di sviluppo".

