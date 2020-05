Coronavirus, Istat: Tonfo trasporto aereo, a marzo cancellati 2 voli su 3

di fct

Milano, 5 mag. (LaPresse) - Tonfo del trasporto aereo a causa del coronavirus. Rispetto allo scorso anno, a marzo sono stati cancellati due voli su tre (66,3%) e i passeggeri sono diminuiti dell'85% (da circa 14 milioni a poco più di 2 milioni). E' quanto riferisce l'Istat in una nota, sottolineando che, in particolare, da poco meno di 460 mila passeggeri in arrivo e partenza negli aeroporti italiani di domenica 23 febbraio 2020, si è passati ai 6,8 mila di domenica 29 marzo. Negli ultimi 10 anni il settore si era invece dimostrato in crescita. Infatti nel 2017 risultavano attive in Italia 193 imprese, che fatturano 9,4 miliardi di euro e occupavano poco meno di 20 mila unità di lavoro, il 99,7% delle quali con dipendenti. Tra il 2010 e il 2018 il numero di passeggeri trasportati in Italia è aumentato del 33,3%. In particolare, i passeggeri dei voli internazionali sono cresciuti del 53% e quelli dei voli nazionali del 7,2%. In base ai valori che descrivono l'andamento del settore, il traffico aereo nel mese di maggio 2020 sarebbe stato di circa 17,9 milioni di passeggeri trasportati e si stima che avrebbe raggiunto il picco di circa 21 milioni nel mese di agosto 2020.

