Coronavirus, ipotesi dote da 40 mld a Cdp per sostegno imprese in crisi

di abf

Roma, 22 apr. (LaPresse) - Tra le opzioni allo studio del governo nel dl aprile, c'è anche una dote di 40 miliardi per rafforzare Cdp. Secondo quanto si apprende, le risorse destinate a Cassa Depositi e Prestiti dovrebbero avere il compito di sostenere le imprese in crisi per il Covid-19, puntando anche su nazionalizzazioni in alcuni settori strategici sul modello della Cassa tedesca, la Kwf.

