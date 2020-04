Coronavirus, Inps: Quasi 2 mln domande per bonus, 1,66 da autonomi

di abf

Roma, 2 apr. (LaPresse) - Alle 16 di oggi le domande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia, pervenute telematicamente, sono 1.996.670 per circa 4.5 milioni di beneficiari. E' quanto si legge in una nota Inps. La suddivisione: indennità 600 euro 1.660.000, congedi parentali 181.683, bonus baby sitting 14.047, CIGO 86.140 domande per 1.661.200 beneficiari (1.337.700 pagamenti a conguaglio e 323.500 pagamenti diretti) e assegno ordinario 54.800 domande per 931.700 beneficiari (438.000 pagamenti a conguaglio e 493.700 pagamenti diretti).

