Coronavirus, indebolite prospettive mercato lavoro Italia

di fct

Milano, 9 mar. (LaPresse) - "La comparsa del coronavirus Covid-19 a gennaio 2020 e la sua rapida diffusione in Cina e nel resto del mondo stanno inoltre indebolendo ulteriormente le prospettive di crescita economica con un prevedibile impatto sfavorevole anche sul mercato del lavoro". Lo scrivono in una nota congiunta relativa al rapporto sul mercato del lavoro 2019 Ministero del Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal. Il quadro strutturale italiano, spiegano gli istituti, è "segnato dal progressivo rallentamento della crescita economica – in un contesto di una maggiore incertezza globale dovuta alle guerre commerciali, attenuate ma non scomparse in seguito al recente accordo Usa-Cina, e alle accresciute tensioni geopolitiche".

