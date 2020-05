Coronavirus, in Germania crollano ordini di fabbrica a marzo: -15,6% in un mese

di scp

Milano, 6 mag. (LaPresse/Finanza.com) - Crollo degli ordini di fabbrica in Germania, a causa del lockdown per contenere il contagio da coronavirus. A marzo, mese in cui è scattato il blocco delle attività nel paese, gli ordini di fabbrica sono scesi del 15,6% rispetto al mese prima, facendo peggio delle attese degli analisti che si aspettavano una contrazione del 10%.

