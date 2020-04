Coronavirus, Ilo: Effetti su 195mln lavoratori, spazzate via 6,7% ore lavoro

di fct

Milano, 7 apr. (LaPresse) - La crisi causata dal Coronavirus dovrebbe "spazzare via il 6,7% delle ore di lavoro a livello globale nel secondo trimestre del 2020, pari a 195 milioni di lavoratori a tempo pieno". Lo scrive l'organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) in una nota pubblicata sul proprio sito. Secondo l'Ilo le riduzioni riguarderanno per il 7,8% l'Europa. Le conseguenze del virus sul mercato del lavoro "superano di gran lunga gli effetti della crisi finanziaria del 2008-2009".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata