Coronavirus, il Turismo azzerato e la crisi di un settore che vale il 13% del PIL italiano

Il coronavirus ha contagiato forse in modo irreparabile l'economia del turismo in Italia, un settore che vale da solo il 6% del Prodotto Interno Lordo, che sale oltre il 13% se si tiene conto dell'indotto. Tutto è fermo, azzerato. Alberghi chiusi o comunque vuoti, B&B a 0 prenotazioni, pioggia di disdette nelle settimane scorse, anche per l'estate che si avvicina, ristoranti serrati per decreto, lo scenario e le previsioni sono catastrofiche. In prospettiva il buco generato si calcola potrebbe oscillare da un minimo di 30 miliardi fino a oltre i 75.

Guardando solo a Roma, i numeri parlano da soli: “A essere ottimisti si stimano 15 milioni di turisti in meno, ma il rischio è scendano a zero i 33 milioni di visitatori che contiamo normalmente sull'anno – rileva ai microfoni di AP Roberto Necci, vicepresidente dell'Associazione Albergatori Roma – Proviamo a pensare all'indotto che c'è dietro tutto questo, alle spese che il singolo turista fa durante il viaggio, e non solo l'albergo che è solo una parte del pacchetto”. Campane a morto per decine di migliaia di esercizi e centinaia di migliaia di addetti ai lavori. Il Turismo che è fiore all'occhiello dell'Economia del Paese, vale il 6% dell'occupazione a livello nazionale.

Il Governo con le misure emergenziali varate per decreto ha iniziato a dare un segnale al settore, strumenti come i voucher per rimborsi sulle disdette e prevedendo un'estensione della cassa integrazione al turismo (non previsto fino a ieri), insieme a rinvio ddi scadenze contributive e fiscali. Ma per le associazioni di categoria i provvedimenti fin'ora previsti sono del tutto insufficienti. Quello che manca è soprattutto la liquidità ed un piano di previsione di sistema quando, si spera presto, il settore potrà muovere i primi passi per ripartire.

