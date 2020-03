Coronavirus, Iata: Gravi ritardi voli forniture mediche per burocrazia

di fct

Milano, 25 mar. (LaPresse) - "Il trasporto aereo di merci è un partner vitale nella lotta globale contro Covid-19. Ma stiamo ancora vedendo esempi di voli cargo pieni di forniture e attrezzature mediche salvavita messi a terra a causa di processi burocratici ingombranti per garantire slot e permessi operativi". Questa la denuncia di Alexandre de Juniac, direttore generale e ceo della Iata. "Questi ritardi - sottolinea de Juniac - stanno mettendo in pericolo vite umane. Tutti i governi devono intensificare i propri sforzi per mantenere aperte le catene di approvvigionamento globali".

