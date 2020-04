Coronavirus, Iata: Da crisi -314 mld ricavi passeggeri nel 2020

di fct

Milano, 14 apr. (LaPresse) - Per le compagnie aeree la crisi del coronavirus si tradurrà in un calo dei ricavi da passeggeri del 55% nel 2020, pari a 314 miliardi di dollari. E' quanto rileva la Iata, che a marzo aveva stimato perdite per 252 miliardi di dollari su uno scenario con una limitazione ai viaggi di tre mesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata