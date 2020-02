Coronavirus, Iag: Impossibile fare previsioni sul 2020

di lal

Milano, 28 feb. (LaPresse) - Iag, la casa madre di British Airways, ritiene "impossibile fornire una guidance sugli utili accurata per l'esercizio 2020" per "l'attuale incertezza sul potenziale impatto e sulla durata del coronavirus". Lo si legge nella nota con i conti del gruppo, che mostrano un utile al netto delle imposte prima delle poste una tantum, in calo dell'1,4% a 2,38 miliardi di sterline (-40,8% dopo le voci eccezionali) e un dividendo di 17 pence per azione.

