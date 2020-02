Coronavirus, Gualtieri: Stiamo ultimando dl, stasera prime misure in cdm

di abf

Roma, 28 feb. (LaPresse) - "Questa sera faremo un primo decreto, piuttosto ampio ma non conterrà tutte le misure. Stasera ci sarà in Cdm un testo per le zone rosse per la liquidità delle delle imprese. Rifinanzieremo la cig, ma avvieremo anche delle misure per intere filiere produttive. Stiamo lavorando per ultimare le misure, ci sono delle norme aggiuntive del primo decreto e poi proseguiremo con questo secondo decreto". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, intervistato a RaiRadio1. "Abbiamo discusso di un'azione coordinata con la Francia, c'è una dimensione nazionale ed europea", ha aggiunto.

