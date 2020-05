Coronavirus, Gualtieri: Proposta franco-tedesca va nella giusta direzione

di fct

Milano, 19 mag. (LaPresse) - La proposta franco-tedesca di un fondo da 500 miliardi "va nella giusta direzione, quella che abbiamo auspicato, per cui ci siamo impegnati: avere un fondo per la ripresa finanziato con titoli comuni europei per sostenere i Paesi e i settori più colpiti". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, intervistato dal Tg1. Per Gualtieri si tratta di "tutti quei settori della nostra economia che subiranno o hanno subito in misura maggiore le conseguenze del coronavirus: penso al turismo, alla cultura e tanti altri".

