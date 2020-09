Coronavirus, Gualtieri: Presto nuove risorse per fondo perduto imprese

di fct

Milano, 15 set. (LaPresse) - "Il fondo perduto per le imprese ha tirato più di quanto avevamo stanziato e quindi dovremo aggiungere alcune centinaia di milioni, spostandoli da misure che hanno tirato meno" fino ad ora. E' quanto ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri in audizione alla Camera sul Recovery Fund. Per questo passaggio "mi accingo a utilizzare una normativa che allungherà i tempi, perché richiede un passaggio parlamentare", ha chiarito il ministro.

"Le imprese italiane tra Irap, fondo perduto, bollette, affitti e varie altre misure hanno - giustamente - ricevuto un sostegno consistente, che era necessario assicurare", ha sottolineato Gualtieri, rispondendo a chi imputava al Governo una scarsa attenzione nei confronti della ripresa delle aziende.

