Coronavirus, Gualtieri: No soluzione magica e miracolosa

di fct

Milano, 26 mag. (LaPresse) - "La soluzione ottimale e perfetta è molto difficile da definire quando si tratta di realizzare nel tempo più rapido e possibile misure di sostegno che devono sforzarsi di non lasciare indietro nessuno". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione alle Commissioni congiunte di Camera e Senato sul dl Rilancio. "Da questo punto di vista - ha continuato - i rilievi di coloro i quali ritengono che abbiamo cercato troppo di non lasciare indietro nessuno e sarebbe stato meglio avere una misura unica più semplice forse on sentono conto del fatto che se si fosse stato cosi sarebbero stati molti di più coloro che sarebbero rimasti privi di sostegno". Secondo Gualtieri "una soluzione magica e miracolosa che in una riga dà a tutti ciò che è giusto è nella pratica molto difficilmente perseguibile", inoltre, "difficilmente è perseguibile nella pratica" e in ogni caso "non abbiamo ancora ascoltato risposte precise che realizzino questo miracolo". Secondo il ministro "la strada non può che essere quella di un faticoso e attento lavoro".

