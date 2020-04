Coronavirus, Gualtieri: Iva su mascherine ridotta al 5% dal 2021

di fct

Milano, 29 apr. (LaPresse) - "Per sostenere le spese dei cittadini e delle imprese per l'acquisto di presidi e dispositivi sanitari di protezione individuali esenteremo integralmente dall'Iva le cessioni di questi beni per tutto il 2020 e a regime dal 1 gennaio 2021 ridurremo l'aliquota Iva al 5%". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione alla Camera.

