Coronavirus, Gualtieri: Italia ha subito lockdown molto meglio di attese

di fct

Milano, 21 ago. (LaPresse) - "C'è stata una fase fondamentale, premessa per il cambiamento, che abbiamo dovuto e voluto intraprendere per non lasciare indietro nessuno e per aiutare il Paese a non distruggere capacità produttiva e occupazione. Naturalmente dei costi ci sono stati, ma certo tutti gli indicatori ci dicono che l'Italia - più di altri Paesi europei e di quelli che hanno adottato politiche simili - ha assorbito il colpo di una chiusura totale delle attività produttive molto meglio di come tutti i previsori si sarebbero aspettati". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, nel suo intervento al Meeting di Rimini.

